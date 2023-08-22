102 مليون يورو.. تفاصيل صفقة انتقال أوتافيو إلى النصر

يصل البرتغالي أوتافيو إدميلسون، لاعب فريق النصر، إلى العاصمة الرياض، اليوم الثلاثاء، بعد توقيعه عقدا مع الأصفر.

ووقع أوتافيو عقود انتقاله للنصر لمدة 3 أعوام، في صفقة ستكلف النادي ما يصل إلى 102 مليون يورو، باحتساب الرسوم المالية وراتب اللاعب.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة.

تفاصيل صفقة انتقال أوتافيو إلى النصر

وحسم النصر تعاقده مع أوتافيو من صفوف بورتو البرتغالي مقابل 60 مليون يورو.

وحسبما كشفت صحيفة "الرياضية"، فإن ذلك المبلغ سيتم توزيعه على ثلاث دفعات، وحصل النادي البرتغالي على الدفعة الأولى منها.

راتب أوتافيو مع النصر

وأضافت "الرياضية" أن أوتافيو سيتقاضى ما يصل إلى 42 مليون يورو، تمثل مجموع رواتبه مدة العقد المبرم بين الطرفين.

ويتسلم النجم البرتغالي في الموسم الأول 13 مليون يورو وفي الثاني 14 مليونا، وفي الثالث الأخير 15 مليونا، بخلاف الامتيازات الأخرى.

يذكر أن صاحب الـ28 عاما أجرى الفحص الطبي في مركز فيفا دبي الطبي الإثنين، عقب وصوله إلى العاصمة الإماراتية أمس الإثنين رفقة أنطونيو تكسيرا وكيل اعماله.