قيمة الساعات الفاخرة المسروقة في 2022 تتجاوز 1.3 مليون استرليني

أعلنت شركة "ذا ووتش ريجستير" (the watch register) عن إضافة 6815 ساعة، لقائمة الساعات المسروقة أو المفقودة خلال العام الماضي 2022م، بزيادة بنسبة 60% عن البلاغات بشأن الساعات المفقودة أو المسروقة خلال عام 2021م.

وقالت الشركة التي تمتلك قاعدة بيانات عن الساعات الثمينة المسروقة أو المفقودة حول العالم، إن قيمة الساعات المفقودة أو المسروقة في 2022م تتجاوز 1.3 مليار جنيه إسترليني، وسط زيادة كبيرة في السرقات التي تستهدف المجوهرات.

ووفقًا لبيانات الشركة التي تساعد المالكين والمزادات والتجار على تحديد الساعات المسروقة، فأن الساعات من ماركة رولكس السويسرية هي الأكثر تعرضا للسرقة والفقدان، وتشكل 44 % من إجمالي الساعات المسروقة، يليها أوميغا وبريتلينغ.