ليفاندوفسكي: هاري كين مهاجم خارق

قال روبرت ليفاندوفسكي المهاجم السابق لفريق بايرن ميونخ الألماني إن النادي البافاري ضم بديلا رائعا له بالتعاقد مع هاري كين قائد المنتخب الإنجليزي.

وقال ليفاندوفسكي خلال حفل توزيع جوائز صحيفة "شبورت بيلد" في هامبورج أمس الاثنين إن هاري كين "مهاجم خارق"، وأضاف :"إنها صفقة كبيرة، ليس بالنسبة لبايرن فقط وإنما للبوندسليجا ككل."

وسجل لفاندوفسكي 344 هدفا لبايرن ميونخ في 375 مباراة خلال الفترة ما بين 2014 والعام الماضي الذي شهد انتقاله إلى برشلونة الإسباني.

وتوج ليفاندوفسكي مع بايرن بثمانية ألقاب في البوندسليجا إلى جانب لقب دوري أبطال أوروبا.

وافتقد بايرن ميونخ وجود مهاجم من الطراز الأول في الموسم الماضي، لكنه تعاقد مؤخرا مع هاري كين من توتنهام الإنجليزي في صفقة تزيد قيمتها على 100 مليون يورو.

وسجل كين (30 عاما) هدفا وصنع هدفا آخر خلال المباراة التي انتهت بفوز بايرن ميونخ على فيردر بريمن 4-0 يوم الجمعة الماضي في افتتاح الموسم الجديد من البوندسليجا.

لكن ليفاندوفسكي حذر هاري كين قائلا إن البوندسليجا "ليست مسابقة دوري ضعيفة".

وشهد حفل صحيفة "شبورت بيلد" أمس الاثنين تكريم ليفاندوفسكي وأخرين من بينهم كارل-هاينز رومينيجه وتوماس مولر وماتياس سامر ولوثار ملتيوس وفيليكس ماجات باعتبار أنهم أساطير للبوندسليجا التي انطلقت قبل 60 عاما.