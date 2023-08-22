الموارد البشرية تحقق مستوى المرحلة المتقدمة في 5 مجالات بتقييم “أداء”

حققت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مستوى "المرحلة المتقدمة" في تقييم مُمارسات إدارة الأداء في الأجهزة الحكومية، الصادر من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء" لعام 2022م.

إقرأ أيضًا: الموارد البشرية تخفض غرامات نظام العمل إلى 80%

وحصلت الوزارة على الترتيب المتقدم في جميع المجالات الخاصة بالتقييم، وهي إدارة الإستراتيجية، إدارة الأداء، إدارة المبادرات، إدارة التغيير وثقافة الأداء وإدارة تجربة المستفيد.

كما حصلت الوزارة على ترتيب مُتقدم ومستوى تقييم أعلى من المتوسط ضمن الفئة الأولى التي تشمل (أفضل 4 جهات) في دورة القياس.

وجاء تحقيق الوزارة لمستوى "المرحلة المتقدمة" نظير تميزها وعملها على تطوير إستراتيجية تكاملية بعد هيكلة الوزارة ووضع إطار عمل لتنفيذ الإستراتيجية و ضمان نجاحها، بالإضافة إلى عملها في الفترة الماضية على استكمال مراجعتها بما يتوافق مع المتغيرات الحالية وتوفيرها الممكنات اللازمة على مستوى قطاعات الوزارة المختلفة.

إقرأ أيضًا:

صندوق تنمية الموارد البشرية يدعم توظيف 201 ألف مواطن خلال 6 أشهر

“الموارد البشرية” تدعو المنشآت للالتزام ببرنامج حماية الأجور