أمانة القصيم تطرح فرصة استثمارية لتشغيل وصيانة بوليفارد الحائط في بريدة

طرحت أمانة منطقة القصيم فرصة استثمارية أمام القطاع الخاص، في المجال التجاري، بتشغيل وصيانة بوليفارد الحائط بمدينة التمور ببريدة لمدة 10سنوات.

وأوضحت أمانة منطقة القصيم، في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، أن الفرصة الاستثمارية المطروح مؤخرًا تقع على مساحة 26.000 متر مربع، ومن المقرر أن يكون آخر موعد لشراء الكراسة وتاريخ فتح المظاريف أخر يوم 10 أكتوبر 2023م.

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يأتي ذلك ضمن برامج أمانة منطقة القصيم الاستثمارية لتحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة، والتي تتيح من خلاله العديد من الفرص الاستثمارية يمكن الإطلاع عليها عبر تطبيق فرص القصيم.

ويمكن الاطلاع عليها عبر تطبيق فرص:

https://furas.momra.gov.sa/ar/opportunities?baladiya_id=1260