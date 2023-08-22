مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي يقرر تعليق كل أنشطة النيجر

علق مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي اليوم الثلاثاء عضوية النيجر في كل أنشطة الاتحاد، ردًا على الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم في 26 يوليو الماضي.

وأكد مجلس السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي، على دعم إجراءات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" لاستعادة النظام بالنيجر دبلوماسيًا، داعيًا المجتمع الدولي إلى عدم منح الشرعية للانقلاب بالنيجر.

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يشار إلى أن النيجر تخضع لعقوبات اقتصادية شديدة من "الإيكواس" منذ 30 يوليو الماضي، وتهدد "الإيكواس" التدخل العسكري لإعادة النظام الدستوري والرئيس محمد بازوم، بعد الإطاحة به في انقلاب عسكري في 26 يوليو الماضي.

وتهدد "الإيكواس" بالتدخل العسكري إذا لم تثمر الجهود الدبلوماسية، حيث أصبحت النيجر رابع دولة في غرب أفريقيا تشهد انقلابًا عسكريًا منذ عام 2020، بعد بوركينا فاسو وغينيا ومالي.