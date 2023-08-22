“الوطنية للإسكان”: إطلاق مشروعي جوهرة الرمز وهاوسينق مرسية بضاحية خزام

أعلنت الشركة الوطنية للإسكان، إطلاق مشروعي جوهرة الرمز وأسس هاوسينق، أحد مشروعات ضاحية خزام التي تعد إحدى أكبر الضواحي السكنية في الرياض، لتوفّر من خلالهما 1,293 وحدة سكنية، ضمن خطط واستراتيجيات الشركة في تنمية المعروض العقاري، وتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية، وذلك ضمن إطلاقات شهر أغسطس من عام 2023.

اقرأ أيضًا.. انطلاق النسخة الثالثة من مبادرة “السعودية الخضراء” ديسمبر المقبل

وأوضحت الشركة بحسب بيان لها اليوم الثلاثاء، أن المشروع يضم 521 شقة سكنية بمساحات متنوعة تتراوح ما بين 125 - 177 متراً مربعاً، وذلك بالشراكة مع شركة الرمز العقارية، حيث يتكوّن المشروع من 15 عمارة سكنية على مساحة إجمالية تقدر بـ65 ألف م2 شمال مطار الملك خالد الدولي.

ويوفّر مشروع أسس هاوسينق 772 شقة سكنية بمساحات تتراوح ما بين 127 - 179 متراً مربعاً، تتميز بتصاميم عصرية وفق أعلى معايير الجودة في بيئة سكنية متكاملة الخدمات والمرافق لتلبي كافة التطلعات والاحتياجات، وذلك بالشراكة مع شركة أسس العقار.

يذكر أن "الوطنية للإسكان" هي الرائدة والممكنة لقطاع التطوير العقاري، وأكبر مطور رئيسي للضواحي والمجتمعات السكنية التي تتسم بجودة الحياة وتهدف إلى زيادة المعروض العقاري بالمملكة، وتوفير خيارات سكنية متنوعة بأسعار تتناسب مع القدرات الشرائية، في إطار سعيها إلى تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030 برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70%.