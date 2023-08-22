التحالف الإسلامي يستقبل السفير الماليزي لدى المملكة

التقى أمين عام التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، اليوم الثلاثاء، سفير ماليزيا لدى المملكة، داتوك وان زايدي وان عبدالله.

وشهد اللقاء استعراض القضايا المتعلقة بمحاربة الإرهاب، والمبادرات الإستراتيجية التي يعمل عليها التحالف في هذا الشأن في المجالات الفكرية والإعلامية وتمويل الإرهاب والشأن العسكري.

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وخلال الزيارة، قام السفير الماليزي لدى المملكة بجولة في مقر التحالف، واطلع على أهم ما يُقدّم من دراسات وأبحاث ومبادرات إستراتيجية معنية بمحاربة الجماعات المتطرفة.

ونوه السفير الماليزي لدى المملكة، إلى أن ما يقوم به التحالف الإسلامي في مجالات محاربة الإرهاب المختلفة، ما هو إلا إيماناً من دول التحالف قاطبه بضرورة محاربة آفة الإرهاب بجميع أشكالها وأنماطها.

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