وزير النقل: مباحثات لربط سككي مستقبلي بين المملكة والأردن

قال وزير النقل والخدمات اللوجستية، صالح الجاسر، إن هناك مباحثات لربط سككي مستقبلًا بين المملكة والأردن.

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وأضاف الجاسر، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يناهز 6 مليارات دولار في عام 2022، بنسبة نمو تصل لنحو 30% على أساس سنوي، موضحًا أن نحو 1.1 مليون شخص انتقلوا عبر منفذ الحديثة البري الذي يربط السعودية بالأردن خلال شهر واحد.

ورأس الجاسر، أعمال اللجنة السعودية الأردنية المشتركة في دورتها الثامنة عشر بمدينة بالرياض، بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل في المملكة الأردنية الهاشمية، يوسف الشمالي، رئيس الجانب الأردني.

وتم التوقيع على عدد من البرامج التنفيذية ومذكرات التفاهم، حيث شملت المجال المالي والتدريبي والاستثماري والنقل، كما ارتفع نمو التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 27% خلال عام 2022م.

وأشار الجاسر، إلى نجاح أعمال اللجنة السعودية الأردنية المشتركة في دورتها الثامنة عشر بمدينة بالرياض، بالإضافة إلى ازدياد نمو حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، وتطوير العمل المشترك في كافة المجالات؛ مما يسهم في تعزيز الروابط بين الشعبين وتحقيق تطلعات القيادة.