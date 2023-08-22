فلسطين: عنف الاحتلال الإسرائيلي المتصاعد لن يجلب السلام والاستقرار لأحد

أكدت الرئاسة الفلسطينية اليوم الثلاثاء أن عنف الاحتلال الإسرائيلي المتصاعد ضد الشعب الفلسطيني وأرضه لن يجلب السلام والاستقرار لأحد، مشددة على أن الأمن لا يتجزأ إما سلام وأمن للجميع، أو لا سلام ولا أمن لأحد.

وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان اليوم الثلاثاء، إن حملة الاعتقالات الكبرى التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي التي وصلت اليوم إلى أكثر من 50 مواطنًا، التي يرافقها عمليات قتل يومية للفلسطينيين، فضلاً عن الاقتحامات الاستفزازية للمسجد الأقصى المبارك وإرهاب المستوطنين، كل هذا أوصل الأمور إلى طريق مسدود وخطير.

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وأشار إلى أن إدانات العالم لم تعد تكفي، والغياب الأمريكي والموقف السلبي الذي تتخذه الإدارة الأمريكية ساهما في زيادة اشتعال الأوضاع على الأرض، مضيفًا أن السلام لن يتم دون رضا الشعب الفلسطيني، ووفق قرارات الشرعية الدولية وقرارات المجالس الوطنية الفلسطينية.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة في عدة مناطق في الضفة الغربية المحتلة واعتقلت نحو 47 فلسطينيًا.