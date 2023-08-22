المرور: غرامة تصل إلى 500 ريال لإحداث الضوضاء قرب المباني التعليمية

أصدرت الإدارة العامة للمرور في المملكة تنويه هام لجميع قائدي المركبات، من أن إحداث الضوضاء ورفع الأصوات بالقرب من المباني التعليمية.

إقرأ أيضًا: “المرور” يدعو إلى الالتزام بالوقوف في الأماكن المخصّصة حول المدارسوخلال إنفوجراف نشره اليوم، أوضح المرور أن إحداث قائدي المركبات مثل هذه الممارسات يُفقد الطلاب القدرة على التركيز والتعلّم ويعد مخالفة مرورية.

ولفت الإدارة العامة للمرور في المملكة، إلى أن مخالفة الضوضاء قرب المباني التعليمية تستوجب الغرامة المالية بين 300 إلى 500 ريال.

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