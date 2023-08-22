أخبار دوليّة

موت نحو 500 طفل جوعًا منذ بدء الحرب في السودان

22 أغسطس 2023 · < 1 minutes
epa05873313 A photograph made available on 27 March 2017 shows a young Internally Displaced Person (IDP) looking on from his family’s makeshift shelter in an IDP camp in the outskirts of Qardho in Somalia's semi-autonomous region of Puntland, Somalia, 26 March 2017. The food crisis caused by lack of rainfall in the region affects 5.6 million people in Ethiopia according to the Red Cross, which aims to raise 13.8 million US dollars to 'provide food for tens of thousands of people, screen children for malnutrition, and improve access to health services and clean water'. East Africa has been suffering from a severe drought since 2015 due to the El Nino weather phenomenon. EPA/DAI KUROKAWA

وثقت منظمة "أنقذوا الأطفال" (سيف ذا تشيلدرن) غير الحكومية مقتل 498 طفلاً على الأقل بسبب الجوع في السودان، منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل الماضي.

وقال عارف نور، مدير المنظمة في السودان إن ما لا يقلّ عن 498 طفلاً في السودان وربما مئات آخرين ماتوا جوعًا منذ بدء الحرب في 15 أبريل.

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وهناك مخاوف من ازدياد الوضع سوءا، بعدما توقفت المنظمة عن علاج 31 ألف طفل يعانون من سوء التغذية بسبب المعارك.

وفي شهر مايو الماضي تعرض المصنع الذي كان ينتج 60% من العلاجات الغذائية للأطفال للدمار.

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