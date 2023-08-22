موت نحو 500 طفل جوعًا منذ بدء الحرب في السودان

وثقت منظمة "أنقذوا الأطفال" (سيف ذا تشيلدرن) غير الحكومية مقتل 498 طفلاً على الأقل بسبب الجوع في السودان، منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل الماضي.

وقال عارف نور، مدير المنظمة في السودان إن ما لا يقلّ عن 498 طفلاً في السودان وربما مئات آخرين ماتوا جوعًا منذ بدء الحرب في 15 أبريل.

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وهناك مخاوف من ازدياد الوضع سوءا، بعدما توقفت المنظمة عن علاج 31 ألف طفل يعانون من سوء التغذية بسبب المعارك.

وفي شهر مايو الماضي تعرض المصنع الذي كان ينتج 60% من العلاجات الغذائية للأطفال للدمار.

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