الأمن البيئي يضبط شخصًا اصطاد 33 طيرًا دون ترخيص

أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي، ضبط مخالفًا لنظام البيئة؛ لارتكابه مخالفة الصيد دون ترخيص في محمية الملك سلمان الملكية.

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وعثرت القوات بحوزته 33 طيرًا مصيدًا باستخدام الشبك، وتم تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقه.

وأوضحت القوات في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن عقوبة استخدام الشباك والشباك الساقطة والمصائد والأشراك غرامة 100 ألف ريال، فيما تبلغ عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة 10 آلاف ريال، إضافة إلى العقوبة على كل طائر تم اصطياده.

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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