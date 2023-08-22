مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضًا عند مستوى 11377 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضاً 30.90 نقطة ليقفل عند مستوى 11377.55 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.6 مليارات ريال.

ووفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة 181 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 89 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 127 شركة على تراجع.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا

وكانت أسهم شركات ثمار، والتطويرية الغذائية، وسلوشنز، وعذيب للاتصالات، وسينومي ريتيل الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات المراعي، والبحر الأحمر، والأسماك، وأسترا الصناعية، والسعودي الفرنسي الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و 4.15% .

إقرأ أيضًا: مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضًا عند مستوى 11392 نقطة

الأكثر نشاطًا بالكمية والقيمة

فيما كانت أسهم شركات الباحة، وأرامكو السعودية، وشمس، والسيف غاليري، وأمريكانا هي الأكثر نشاطًا بالكمية.

كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، وشركة الاتصالات السعودية، وعذيب للاتصالات، والأهلي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

مؤشر الأسهم الموازية (نمو)

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 41.22 نقطة ليقفل عند مستوى 23478.88 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 33.9 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر مليون و200 ألف سهم.

إقرأ أيضًا:

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11412 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً بتداولات بلغت 5.9 مليارات ريال