منظمة الأرصاد العالمية: درجات الحرارة تسجل أرقامًا قياسية في أوروبا وأمريكا

أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية استمرار الموجة الحارة التي تجتاح أجزاء من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

وتوقعت المنظمة بلوغ درجات الحرارة في النصف الجنوبي من فرنسا ما بين 37 وَ 42 درجة مئوية، في حين تظل معظم أنحاء سويسرا ضمن أعلى مستوى إنذار حتى الخميس المقبل، والتي سجلت درجات الحرارة فيها أرقامًا قياسية.

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كما أصدرت المنظمة تحذيرات حمراء بدرجات حرارة عالية، في أجزاء من إيطاليا وكرواتيا والبرتغال والبلدان المجاورة لها.

درجات الحرارة في أمريكا

أما عن درجات الحرارة في الولايات المتحدة الأمريكية، فلاتزال مرتفعة مع استمرار التحذيرات من الحرارة المفرطة، في السهول الوسطى خاصة في ولاية تكساس.

وقد سجل وادي الموت في كاليفورنيا درجات قياسية في 20 أغسطس، بلغت أعلى درجة حرارة في العالم، الأمر الذي أدى لتزايد نشاط أعاصير المحيط الأطلسي، فيما يواصل المركز الوطني الأمريكي إصدار الإنذارات والتحذيرات من أعاصير فرانكلين وجيرت وهارولد.

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