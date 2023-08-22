“إنفاذ” تعلن إقامة مزاد “رحاب البيت” لبيع وتصفية 26 عقاراً في مكة المكرمة

أعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" عن إقامة المزاد العلني الحضوري "رحاب البيت"، لبيع وتصفية 26 عقاراً بمكة المكرمة، موضحاً أن المزاد الحضوري سيقام في 29 أغسطس الجاري، فيما يبدأ الإلكتروني من 27 إلى 29 من الشهر نفسه.

ويأتي على رأس العقارات المعروضة بالمزاد برج فندقي ومجموعة من الأراضي والعمائر والفلل التجارية والسكنية، بمواقع استثنائية واستراتيجية في قلب منطقة المسجد الحرام.

اقرأ أيضاً:

“الوطنية للإسكان”: إطلاق مشروعي جوهرة الرمز وهاوسينق مرسية بضاحية خزام

ويتميز البرج بقربه من المسجد الحرام على بعد 6 دقائق، وعلى بعد 5 دقائق من مشعر منى ورمي الجمرات، إذ حيث يقع على طريق العزيزية العام المكتظ بالأبراج الفندقية، ويتميز بربطه لشبكة طرق رئيسية حول المنطقة المركزية وإحاطته بمعالم خدمية متنوعة كالمدارس والجامعات والأسواق وأهم طرق المنطقة كطريق الملك عبدالعزيز.

ويتكون البرج من 23 دوراً مجهزاً بكامل الخدمات والأنظمة اللازمة، فيما ذكر "إنفاذ" أن البرج يعد من أبرز الفرص العقارية النوعية التي يستعرضها مزاد "رحاب البيت"، ضمن 26 فرصة عقارية منها 5 تجارية، و20 سكنية تتميز بمواقعها في أحياء مكة المعروفة من أبرزها الشوقية وأجياد والروابي وجبل النور والكعكية والرصيفة والعوالي.