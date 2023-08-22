وزارة السياحة تطلق 5 برامج تعليمية سياحية بشراكات محلية ودولية

أطلقت وزارة السياحة 5 برامج تعليمية نوعية ومتخصصة لمرحلة الماجستير والدبلومات التطبيقية في مجالي السياحة والضيافة، وذلك بالشراكة مع عدة جامعات محلية، وعدد من المؤسسات الدولية الرائدة في التعليم السياحي.

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وتهدف البرامج لتغطية احتياجات السوق في الوظائف السياحية في مختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى المساهمة في تقديم برامج تعليمية سياحية متميزة بالشراكة مع كبريات المؤسسات الوطنية والعالمية، فضلًا عن دعم القطاع السياحي بالمواهب المحلية المؤهلة بشكل احترافي.

وتتضمن البرامج التعليمية المقدمة ما يلي:

- الدبلوم المتوسط في "إدارة الضيافة والأعمال"، بالشراكة مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

- الدبلوم المتوسط في "إدارة المنتجعات الجبلية" الذي تقدمه جامعة الملك خالد بالتعاون مع جامعة لي روش السويسرية.

- الدبلوم المتوسط في "السفر والسياحة"، والذي تقدمه جامعة تبوك بالشراكة مع جامعة هونغ كونغ بوليتكنك

- الدبلوم في "عمليات السياحة الصحية والاستشفائية" والذي تنظمه كلية البترجي الطبية بالتعاون مع جامعة باليرمو الإيطالية

- برنامج الماجستير في الإدارة "مسار إدارة السياحة" والذي أطلقته وزارة السياحة، بالتعاون مع كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال

يذكر أن مبادرة التعليم السياحي تأتي لتواكب الطلب المتزايد على الكفاءات المؤهلة في مجالي السياحة والضيافة في المملكة، حيث تهدف وزارة السياحة حتى 2030 إلى إضافة مليون وظيفة في مختلف القطاعات السياحية، بما يُحقق مستهدفات استراتيجية تنمية السياحة الوطنية ورؤية المملكة.

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