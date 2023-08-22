لايبزج يتقدم باستئناف ضد الغرامة الموقعة عليه من الاتحاد الألماني

تقدم نادي لايبزج باستئناف، اليوم الثلاثاء، ضد الغرامة التي وقعها عليه الاتحاد الألماني لكرة القدم والبالغة 36900 يورو (40 ألف دولار) بعد قيام جماهيره بأعمال شعب في نهائي كأس ألمانيا في يونيو الماضي.

وأشعلت الجماهير الألعاب النارية وأطلقتها باتجاه ملعب برلين الأولمبي الذي استضاف اللقاء.

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وذكر لايبزج في بيان أنه لا يوافق على هذه العقوبة وانتقد إجراءات فحص الجماهير التي قام بها أمن الملعب في المباراة النهائية، التي شهدت فوز لايبزج على آينتراخت فرانكفورت 2 / صفر ليحتفظ بلقب الكأس.

وأوضح نادي لايبزج أيضا أنه لم يتمكن من الوصول لتسجيلات الفيديو المتاحة "من أجل التعاون في التحقيقات، والتعرف على الجناة وتخفيض العقوبة أو توزيعها على الجناة".

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