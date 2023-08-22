بيرنلي يضم البلجيكي هانيس ديلكروا

أعلن نادي بيرنلي الإنجليزي لكرة القدم، تعاقده مع البلجيكي هانيس ديلكروا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية، أن ديلكروا البالغ من العمر 24 عاما سينضم لبيرنلي بعقد يمتد لثلاثة أعوام قادما من أندرلخت البلجيكي، ولم يعلن النادي عن قيمة الصفقة.

إقرأ أيضًا: أرسنال يحسم مصير جابرييل بعد عرض الاتحاد

وقال ديلكروا، الذي لعب مباراة دولية وحيدة مع المنتخب البلجيكي :"سمعت أن بيرنلي مهتم بضمي، والأمور سارت بشكل سريع، وتلقيت اتصالا هاتفيا من فينسنت كومباني (مدرب بيرنلي) ويوم السبت كنت بالفعل على الطائرة. كانت أيام قليلة مزدحمة ولكنني سعيد لتواجدي هنا".

إقرأ أيضًا:

بديل محرز.. من هو جيريمي دوكو نجم مانشستر سيتي الجديد؟

تشيلسي يعلن غياب تشوكويميكا 6 أسابيع