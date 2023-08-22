المنتخب السعودي المدرسي يشارك في أولمبياد ريو دي جانيرو لألعاب القوى

يستعد المنتخب السعودي المدرسي لألعاب القوى للمشاركة في الأولمبياد المدرسي لأقل من 15 عاماً الذي انطلقت منافساته في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، يوم 19 من شهر أغسطس الحالي ويستمر حتى 27 منه.

وضمت قائمة الأخضر المدرسي لألعاب القوى للبنات والبنين، كل من اللاعبات؛ بسمة الزواوي ولين الشنيفي وأرين طلبة، ومن اللاعبين؛ مشعل هزازي وعبدالرحمن محمد وعبدالله الجريان وعلي العوامي ومبارك اليامي وعلي آل يوسف ومساعد السبيعي.

وأكد رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية علي الشعيلان، أن المنتخب المدرسي لألعاب القوى تم تهيئته فنياً وإدارياً للمشاركة في منافسات الأولمبياد المدرسي في البرازيل وتمثيل المدارس السعودية خير تمثيل، مبيناً أن المشاركة بلاعبات في الأولمبياد المدرسي، تعد الأولى في تاريخ المملكة، حرصاً من الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية على مواكبةً نمو الرياضة النسائية في المدارس والمنتخبات الوطنية.

وأبان أن وفد المنتخب الذي ترأسه الدكتورة صالحة الغامدي يضم جهاز إداري متمكن وجهاز فني مختص، تم اختيارهم بعناية للإشراف وإعداد المنتخب، متمنياً التوفيق للجميع في هذه المهمة الوطنية.

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كما ثمّن الشعيلان في هذا الصدد لمعالي وزير التعليم رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية يوسف البنيان، دعمه واهتمامه للرياضة المدرسية واتحادها ما أسهم في نمو وازدهار الرياضة في مدارس التعليم العام من خلال البرامج والأنشطة الرياضية المختلفة التي تشهدها المدارس والمنبثقة من رؤية المملكة 2030.