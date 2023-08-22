رونالدو يقود تشكيل النصر لمواجهة شباب الأهلي في أبطال آسيا

أعلن البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لفريق النصر، تشكيل العالمي الرسمي لمواجهة نظيره شباب الأهلي دبي.

تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، فى مباراة الملحق النهائي المؤهل إلى دور مجموعات لدوري أبطال آسيا 2024.

تشكيل النصر السعودي

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: نواف بوشل – عبد الإله العمري – عبدالله مادو – جيسلان كونان.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش – عبد الرحمن غريب - سعد فهد الناصر.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو – ساديو ماني - أندرسون تاليسكا.

تشكيل شباب الأهلي الإماراتي

حراسة المرمى: ماجد ناصر

خط الدفاع: سعيد سليمان - يوسف جابر - رينان - محمد مرزوق

خط الوسط:يحيى الغساني - يوري سيزار - طارق أحمد - عزيزيون غانيف

خط الهجوم: مؤنس دبور - إيجور جيسوس.