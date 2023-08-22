بوتين يهاجم الدولار ويعلن التخلي عنه كعملة عالمية نهائيا

هاجم الرئيس الأمريكي فلاديمير بوتين، الدولار الأمريكي أثناء كلمته في قمة بريكس العالمية.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في كلمته عبر الفيديو كونفرانس أمام قمة بريكس الـ15، والتي تقام حاليا في مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، إن قرار روسيا بالتخلي عن الدولار كعملة عالمية لا رجعة فيه داعيا إلى فك ارتباط اقتصادات العالم بالعملة الأمريكية.

وأكد الرئيس الروسي، أن قمة بريكس تعزز التعاون بين دول المجموعة، مشيرا إلى ازدهار التجارة بين البرازيل والهند وروسيا والصين وجنوب أفريقيا.

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وأشار بوتين إلى أن الاستثمار في دول بريكس زاد بمقدار 6 أضعاف.

وتحدث الرئيس الروسي في كلمة بالجلسة الافتتاحية، عن التقلبات في أسواق المالية والطاقة وغيرها من الأسواق، مؤكدا أن أسعار الغذاء ارتفعت والكثير من الدول تضررت من ذلك.

وأوضح أن العقوبات المفروضة على روسيا من قبل الغرب بسبب حرب أوكرانيا أعاقت صادراتها الغذائية، لكنه أشار في نفس الوقت إلى أن روسيا لا تزال مورد غذاء لأفريقيا يمكن التعويل عليه وستظل كذلك.

وأكد الرئيس الروسي خلال كلمته، على أنّ الغرب عرقل صادرات روسيا من الأسمدة والأغذية وهو المسؤول عن فشل صفقة الحبوب، مشيرًا إلى أنّ روسيا مستعدة لتوزيع الأسمدة المحتجزة في الموانئ الغربية مجانا وأيضًا موسكو مستعدة للعودة إلى صفقة تصدير الحبوب إذا تم تنفيذها بالكامل.

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