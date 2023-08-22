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سقوط أمطار غزيرة على الحرم المكي

22 أغسطس 2023 · < 1 minutes
سقوط أمطار غزيرة على الحرم المكي

شهد الحرم المكي، اليوم الثلاثاء، سقوط أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية.

وهطلت الأمطار المصحوبة بعواصف رعدية على أنحاء متفرقة من أحياء مكة المكرمة.

ونشرت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين، في تغريدة إفادة عبر حسابها الرسمي بمنصة "إكس"، صوراً تظهر الاستعدادات والجهود لتهيئة صحن المطاف وتجفيف مياه الأمطار.

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