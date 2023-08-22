سقوط أمطار غزيرة على الحرم المكي

شهد الحرم المكي، اليوم الثلاثاء، سقوط أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية.

وهطلت الأمطار المصحوبة بعواصف رعدية على أنحاء متفرقة من أحياء مكة المكرمة.

استعدادات متكاملة وجهود متكاتفة لتهيئة صحن المطاف وتجفيف مياه الأمطار بـ #المسجد_الحرام pic.twitter.com/V0yj3u4gPb — الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) August 22, 2023

ونشرت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين، في تغريدة إفادة عبر حسابها الرسمي بمنصة "إكس"، صوراً تظهر الاستعدادات والجهود لتهيئة صحن المطاف وتجفيف مياه الأمطار.

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