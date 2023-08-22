ترامب يعتزم تسليم نفسه لسلطات تنفيذ القانون في ولاية جورجيا

يعتزم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، تسليم نفسه لسلطات تنفيذ القانون في مقاطعة فولتون بولاية جورجيا الخميس المقبل.

وأعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنه سوف يسلم نفسه يوم الخميس المقبل، لسلطات تطبيق القانون في مقاطعة فولتون بولاية جورجيا، بناء على اتهامات بمحاولة تغيير نتائج انتخابات 2020.

اقرأ المزيد

البيت الأبيض: استقرار اقتصاد الصين من مصلحة العالم

وتحددت أمس الإثنين، الكفالة المالية الخاصة به وبلغت 200 ألف دولار في الإدانة الصادرة عن مقاطعة فولتون، بشأن محاولاته لتغيير نتائج انتخابات 2020، في ولاية جورجيا، بعدما خسر ترامب أمام الرئيس الحالي جو بايدن.

وتشمل شروط الإفراج قيودا إضافية بشأن ترويع الشهود بين أشياء أخرى.

وأفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية بأنه تم تحديد هذا التاريخ خلال المفاوضات مع مكتب المدعية العامة للمقاطعة، حول الكفالة المالية التي سيدفعها ترامب وشروط الإفراج عنه.

اقرا المزيد