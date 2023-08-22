النصر يكتسح شباب الأهلي دبي برباعية ويتأهل إلى مجموعات أبطال آسيا

تأهل النصر إلى دور المجموعات في دوري أبطال آسيا عقب فوزه على نظيره فريق شباب أهلي دبي الإماراتي بنتيجة 4-2.

أقيمت المباراة على ملعب استاد جامعة الملك سعود "الأول بارك" ضمن الملحق النهائي المؤهل إلى دور مجموعات لدوري أبطال آسيا 2024.

تقدم النصر بالهدف الأول في الدقيقة 11 عن طريق البرازيلي أندرسون تاليسكا.

قبل أن يتعادل شباب الأهلي في الدقيقة 18 بهدف يحيى الغساني، وأحرز اللاعب نفسه الهدف الثاني في الدقيقة 46.

وأعاد سلطان الغنام الأصفر السعودي إلى المنافسة في الدقيقة 88 بتسجيل هدف التعادل.

وتكفل أندرسون تاليسكا بالهدف الثالث 90، وأنهى مارسيلو بروزوفيتش مهرجان الأهداف في الدقيقة 96.

ولم يسبق أن تواجه النصر مع نظيره شباب الأهلي دبي الإماراتي من قبل، وتعد هذه مواجهتهما الأولى.

وفي باقي المواجهات، حسم الشارقة الإماراتي تأهله إلى دور المجموعات بعد فوزه 3-1 على مضيفه تراكتور الإيراني.

أقيم اللقاء على ستاد "ياديجار إمام" في تبريز، مساء اليوم الثلاثاء.

بينما تلقى الوكرة القطري الخسارة مساء اليوم، الثلاثاء، أمام نافباخور الأوزبكي، بهدف دون رد.

أقيمت المباراة بين الفريقين على ملعب "استاد الجنوب" خلال الدور الإقصائي المؤهل لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

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وسجل نافباخور الأوزبكيهدف المباراة الوحيد في الدقيقة 98 عقب ثماني دقائق من الشوط الإضافي الأول، من تسديدة من داخل منطقة الجزاء.