الطائي يدعم هجومه بالدولي الروماني كورديا

أعلن نادي الطائي، الثلاثاء، تعاقده رسميًا مع الجناح الدولي الروماني آندريه كورديا، قادمًا من صفوف نادي ستيوا بوخارست الروماني بعقد يمتد لموسمين مع أفضلية التمديد لموسم ثالث.

وتجاوز اللاعب الذي يبلغ من العمر 24 عامًا، الفحص الطبي الذي أُجري له بالعاصمة السعودية الرياض، وتمت إجراءات توقيع العقد بحضور بدر السويدي الرئيس التنفيذي للنادي الحائلي.

وكتب الطائي عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "الصقر الروماني حتماوي"، مرفقًا فيديو يضم أبرز لقطات اللاعب الذي يمثل منتخب رومانيا.

وسبق للاعب الدولي الروماني اللعب في أندية ستيوا بوخارست، وكلينسيني، ونوفارا بالدوري الإيطالي؛ ويلعب كورديا في الطرف الهجومي.

وتبقى لدى الطائي مقعد واحد بعد ارتفاع عدد المحترفين الأجانب في الفريق إلى 7 لاعبين بعد الروماني كورديا.

وتضم صفوف الطائي كلاً من: الحارس البرازيلي براغا، والمدافع التشيلي إينزو روكو، والغيني سيميدو، والألماني روبيرت باور.

فيما يحضر في وسط الميدان الغاني بيرنارد ميسناه، ويحضر المهاجم الهولندي فيرجيل ميسيدجان.