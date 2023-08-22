رئيس وزراء إسبانيا يكرم منتخب السيدات بعد التتويج بكأس العالم

حرص بيدرو سانشيز رئيس وزراء إسبانيا، على تكريم منتخب السيدات لكرة القدم بعد تتويجه بلقب كأس العالم، في حفل أقيم في مدريد، الثلاثاء.

وقال رئيس الوزراء خلال الحفل: "إسبانيا فخورة بكن. سيكون هذا عصر المرأة والمساواة الحقيقية".

وأضاف سانشيز أنه مازال هناك الكثير لفعله فيما يتعلق بحقوق المرأة، مضيفًا "ولكننا نسير على الطريق الصحيح".

وكان هناك الكثير من الجدل حول المنتخب الإسباني قبل البطولة في ظل وجود خلاف يتعلق بأسلوب المدرب.

بعد ذلك اضطر رئيس الاتحاد الإسباني للاعتذار بعد احتجاجات كبيرة عقب قيامه بتقبيل لاعبة من شفتيها خلال حفل توزيع الميداليات في سيدني.

وتغلب المنتخب الإسباني على نظيره الإنجليزي 1 / صفر في المباراة النهائية ليتوج بلقب كأس العالم للسيدات للمرة الأولى في تاريخه.

وأعلن رئيس الوزراء أنه سيتم منح المنتخب ميدالية ذهبية إسبانية خاصة للاستحقاق الرياضي.

وذكرت وسائل الإعلام أنه لن يكون هناك حفل استقبال للمنتخب في القصر الملكي الإسباني في مدريد حتى يوم 19 سبتمبر.

وبعد الوصول إلى مدريد، استقلت أيتانا بونماتي، أفضل لاعبة في البطولة، وزميلاتها حافلة مكشوفة سارت بهن في العاصمة الإسبانية مساء الاثنين.

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واحتفلت اللاعبات بالتتويج بكأس العالم أمام آلاف الجماهير، الذين كانوا يرقصون ويستمعون للأغاني.

وقالت إيفانا أندريس، مدافعة المنتخب الإسباني، للجماهير خلال الحفل الذي استمر لوقت متأخر من الأمس :"لقب كأس العالم هذا ملك لكم".