جيش الاحتلال يواصل حملة الاعتقالات في الضفة الغربية المحتلة

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء حملة الاعتقالات الواسعة التي يشنها على الضفة الغربية المحتلة منذ أيام، حيث اعتقل فجر اليوم ثلاثة فلسطينيين من مدينة طولكرم بالضفة، بينهم أسير محرر ومصاب.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أحمد شفيق عبد الغني البالغ من العمر 20 عامًا، وأنور عصام عبد الغني البالغ من العمر 20 عامًا بعد إصابته بالرصاص الحي إثر المواجهات التي اندلعت في بلدة صيدا شمال طولكرم، واقتادتهما إلى جهة مجهولة.

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كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأسير المحرر عمار مناع البالغ من العمر 60 عامًا بعد مداهمة منزله في حي عزبة الجراد شرق طولكرم.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس الثلاثاء حملة اعتقالات ومداهمات واعتقلت أكثر من 50 فلسطينيًا في كل من رام الله والخليل ونابلس وجنين وقلقيلية وسلفيت وطولكرم وتخللها اقتحام منازل سكنية وتفتيشها، وسط تنديد من السلطة الفلسطينية التي رأت أن تصعيد العنف ضد الفلسطينيين لن يجلب السلام أو الاستقرار لأحد.