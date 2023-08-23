الأرصاد: الطقس شديد الحرارة في الشرقية

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تتراجع الحالة الجوية الماطرة المؤثرة على جنوب غرب المملكة، بشكل ملحوظ، اليوم الأربعاء، بحيث تتناقص رقعة التكونات الركامية مقارنة بما كان عليه الحال الأيام الماضية، رغم تكوّن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متفرقة في أغلبها على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير، وقد تطال أيضًا الباحة ومرتفعات شرق مكة المكرمة.

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وكانت المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية من المملكة، تعرضت منذ قرابة الأسبوع، لنشاط يومي وقوي للسحب الركامية نتج عنه هطول أمطار متفاوتة الغزارة، وتأثرت أيضًا مكة المكرمة بما فيها العاصمة المقدسة بتأثيرات مباشرة لهذه الحالة الماطرة، اليوم الثلاثاء، وشهدت عواصف رعدية وهطولًا للأمطار.

أما بالنسبة لباقي مناطق المملكة، من المتوقع أن يكون الطقس مستقرًّا وحارًّا بوجه عام؛ بل ويصل لأن يكون شديد الحرارة في المنطقة الشرقية وشرق المنطقة الوسطى، مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها المعتادة لمثل هذا الوقت من العام.