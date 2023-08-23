“التدريب التقني” تحقق رقمًا قياسًا في عدد خريجيها

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني اليوم الأربعاء، عن تخريج 73661 خريجًا وخريجة للعام التدريبي الماضي 1444هـ، وذلك مع نهاية الفصل التدريبي الصيفي، في كافة مناطق المملكة.

وحققت المؤسسة بذلك رقمًا غير مسبوق بعدد خريجيها، وبلغ عدد خريجي الكليات التقنية، والمعاهد الصناعية الثانوية، ومعاهد السجون التابعة لها 73661 خريجًا وخريجة.

وأكد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، أن هذه الأعداد للخريجين لم تكن لتتحقق لولا الدعم السخي الذي تقدمه القيادة الرشيدة وتمكينها المستمر للتدريب التقني تحقيقًا لمستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية ورؤية المملكة 2030.

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وأشار الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، إلى أهمية استثمار هذا الدعم في تعزيز الإنتاجية وتحسين الأداء، ومواكبة الاحتياج الوطني في سوق العمل، إضافةً إلى رفع كفاءة المخرجات بما يتواءم مع أفضل الممارسات العالمية في التدريب التقني والمهني.

بدوره، كشف نائب المحافظ للتدريب الدكتور عادل الزنيدي، عن تفاصيل الأعداد للعام التدريبي الماضي 1444هـ، موضحًا أن المؤسسة نجحت في تخريج 50265 من متدربي الدبلوم الصباحي والمسائي في كليات البنين والبنات، إضافة إلى 5773 في مرحلة البكالوريوس للبنين والبنات الصباحي والمسائي، فيما وصل عدد الخريجين من المعاهد الصناعية الثانوية 5459 خريج، إضافة إلى 8213 من معاهد السجون، و3951 من برامج اللغة الإنجليزية.

#انفوجرافيك #التدريب_التقني تحقق رقمًا غير مسبوق بعدد خريجيها حيث بلغ اكثر من "73ألف" خريجاً وخريجة من كآفة مناطق المملكة للعام التدريبي 1444هـ.https://t.co/TlhALVZdKx pic.twitter.com/c04hgdL6W8 — التدريب التقني (@tvtcweb) August 23, 2023

برامج تدريبية ومهنية مختلفة

وأشار إلى أن المؤسسة تقدم مختلفَ البرامج التدريبية التقنية والمهنية؛ من خلال كافه المنشآت التدريبية من كليات أو معاهد صناعية ثانوية، كما تسعى للتوسع في كلياتها ومعاهدها تحقيقًا لتوجهاتها ورؤيتها وذلك لاستفادة أكبر عددٍ ممكن من الخريجين الراغبين في الالتحاق بمجال التدريب التقني والمهني.

وأكد على حرص المؤسسة على مواكبة سوق العمل عبر تطوير وتحديث مناهجها التدريبية؛ بهدف تأهيل الكوادر الوطنية من الشباب والفتيات للعمل في جميع القطاعات التجارية والصناعية لضمان الإسراع في توفير فرص وظيفية مناسبة للجنسين، بما يتوافق مع برامج ومبادرات المؤسسة، ورؤية المملكة 2030.