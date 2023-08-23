إنذار أحمر من المركز الوطني للأرصاد على منطقة مكة المكرمة

أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارًا أحمر على منطقة مكة المكرمة، مشيرًا إلى سقوط أمطار غزيرة على أجزاء من المنطقة تشمل أضم، ميسان، الطائف، ويستمر حتى الساعة 11 مساءً.

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وناشد الدفاع المدني المواطنين بالابتعاد عن تجمعات المياه، وبطون الأودية والسدود حرصًا على سلامتهم.

كما نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوّن أمطار غزيرة على منطقة عسير والباحة وجازان، يصاحبها رياح نشطة وتساقط البرد وجريان السيول وتدنٍ وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، ويستمر حتى الساعة 11 مساءً.

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