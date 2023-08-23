أمانة العاصمة المقدسة تكثف جهودها لمعالجة آثار الأمطار والرياح في مكة

فعَّلت أمانة العاصمة المقدسة اليوم الأربعاء، خطة الطوارئ للتعامل وبشكل مباشر مع الآثار الناتجة في بعض المواقع من الحالة المطرية والرياح الشديدة التي شهدتها ‎العاصمة المقدسة.

ونشرت الأمانة الفرق الميدانية المكونة من العمالة والمعدات على مستوى نطاق جميع البلديات الفرعية والمرتبطة، لإزالة مخلفات الأمطار وتجمعات المياه، وتلافي أكبر قدر من الأضرار، حفاظاً على الأرواح والممتلكات، وتفعيل خطة الطوارئ والأزمات لإزالة الأضرار التي نتجت بعد هطول الأمطار و الرياح الشديدة يوم أمس، والعمل على فتح الطرق والشوارع وشفط المياه المتجمعة.

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وحثت الأمانة، جميع المواطنين والمقيمين ضرورة الالتزام بتعليمات الجهات المختصة، وعدم الاقتراب من المناطق المنخفضة ومجاري الأودية والسيول، مع أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر خلال هذه الفترة التي تشهد توقعات باستمرار الحالة المطرية، والتواصل مع مركز بلاغات الأمانة في حال وقوع أي طارئ، على الرقم (940) وعلى مدار الساعة، أو عبر طريق تطبيق "بلدي" من أجل سلامة الجميع.