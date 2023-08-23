كريستيانو رونالدو يمنع انتقال جرينوود للدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية أن اللاعب الإنجليزي ماسون جرينوود يخشى ألا تكون لديه فرصة لإحياء مسيرته في الدوري السعودي بسبب الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو نجم النصر.

ماسون جرينوود البالغ من العمر 21 عامًا يبحث عن نادٍ جديد حاليا بعد إعلان رحيله عن مانشستر يونايتد في بيان رسمي عقب إجراء تحقيق داخلي بشأن مستقبله بعد اتهامات الاغتصاب التي طالته قبل تبرأته منها.

ووفقًا لصحيفة "ذا صن" الإنجليزية، فإن جرينوود، الذي ارتبط اسمه بالانتقال إلى الدوري السعودي، يشعر بأن هذا الطريق قد لا يكون ممكنًا بعد التعليق الذي أدلى به بشأن كريستيانو رونالدو عندما كان أصغر سنًا.

وبينما كان النجم البرتغالي يلعب لريال مدريد، قال جرينوود، عندما كان في فريق الشباب لمانشستر يونايتد، على مرأى من جميع زملائه، إن مسيرة رونالدو المهنية "ماتت"، وهي كلمة عامية تعني "انتهت"، في إشارة إلى التدهور الملحوظ في مسيرة الدون.

واضطر القائمون على فريق الشباب في مانشستر يونايتد إلى توبيخ جرينوود حينها، حيث شعروا بأن حديثه يعكس انعداما في النضج وفقا للصحيفة.

وظهر التعليق السلبي لجرينوود عن رونالدو في مارس الماضي، حيث لعب الثنائي معا في الفريق عندما عاد النجم البرتغالي إلى ملعب أولد ترافورد للمرة الثانية في عام 2021.

ورغم ذلك، أوضحت "ذا صن" أنه عندما تم إبلاغ رونالدو بتعليقات جرينوود، شعر الدولي البرتغالي بالغضب، وحثَّ رؤساء الدوري السعودي على عدم اتخاذ أي خطوة تجاه اللاعب الإنجليزي.

وقال أحد المصادر -الذي رفض الكشف عن اسمه- لصحيفة ذا صن: "رونالدو كان منزعجًا حقًا مما قاله جرينوود، لكن لديه سبب وجيه لذلك عندما تفكر في ما حققه رونالدو في مسيرته وأين وجد جرينوود نفسه".

وأضاف: "لقد تم استئصال أنف جرينوود عندما عاد رونالدو إلى اليونايتد، لأنه انتهى به الأمر باللعب أقل بكثير مما كان يأمل، لذلك كانت علاقتهما صعبة".

وكان رونالدو كان أول اسم كبير ينتقل إلى الدوري السعودي للمحترفين عندما انضم إلى النصر في بداية العام الجاري، وقد يكون لديه ما يكفي من التأثير لمنع الأندية من التعاقد مع جرينوود إذا أراد ذلك وفقا لـ"ذا صن".

يذكر أن جرينوود ارتبط اسمه بالانتقال إلى صفوف الاتفاق، لكن المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد نفى ذلك ووصف الأمر بـ"الأخبار الكاذبة".