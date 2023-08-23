بوتين يقيل جنرالًا من منصبه عقب اختفائه بعد تمرد فاغنر

أعلنت وسائل إعلام عالمية مساء الثلاثاء، أنّ الجنرال سيرجي سوروفيكين، قائد القوات الجوية الروسية والذي كان في وقت ما قائد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، تم إقالته من منصبه، بدون أسباب واضحة.



النبأ الذي أثار تساؤلات عدة حول سبب إقالة الجنرال الروسي البارز، خاصة وأنّه لم يظهر في العلن منذ تمرد فاغنر قبل عدة أسابيع، لكن اسمه ظهر على الساحة من جديد قبل ساعات للإعلان عن نبأ إقالته.

الجنرال هرمجدون

وأفادت وسائل إعلام رسمية، الأربعاء، نقلاً عن مصادر لم تسمها، حسبما نشرت سي إن إن في تقرير لها، أن الجنرال سيرجي سوروفيكين، الزعيم السابق لحملة موسكو العسكرية في أوكرانيا، أقيل من منصبه كرئيس للقوات الجوية الروسية.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية اليوم الأربعاء، عن مصدر لم تذكر اسمه القول:" أُعفي القائد السابق للقوات الجوية الروسية سيرغي سوروفيكين من منصبه، وعُين الكولونيل جنرال فيكتور أفزالوف، رئيس أركان القوات الجوية قائما بأعمال قائد القوات الجوية مؤقتا".

سوروفيكين - المعروف في روسيا باسم "الجنرال هرمجدون" بسبب مزاعم وحشيته - لم يُشاهد علنًا منذ التمرد قصير الأمد الذي قاده رئيس مرتزقة فاغنر يفغيني بريغوجين في يونيو الماضي، مما أثار شائعات غير مؤكدة عن اعتقاله من جانب السلطات الروسية، وفقًا لما ذكرته سي إن إن في تقريرها.

كبار الشخصيات وتشير الوثائق التي تمت مشاركتها حصريًا مع سي إن إن في يونيو حينها، إلى أن سوروفيكين كان من بين ما لا يقل عن 30 من كبار المسؤولين العسكريين ورجال المخابرات الروس، الذين كانوا أعضاء سريين ضمن كبار الشخصيات في فاغنر. كما ذكرت وكالة نوفوستي الروسية، أنّه تم استبدال سوروفيكين بالجنرال فيكتور أفزالوف، رئيس الأركان العامة للقوات الجوية.

تم الإبلاغ عن نبأ عزل سوروفيكين في البداية من قبل الصحفي الروسي البارز والرئيس السابق لمحطة إذاعة صدى موسكو المغلقة الآن، أليكسي فينيديكتوف. ونشر الصحفي على قناته على Telegram يوم الثلاثاء، أن سوروفيكين قد أعفي من منصبه لكنه سيواصل خدمة وزارة الدفاع بصفة أخرى. اقرأ المزيد 1100 مفقود على الأقل في حرائق هاواي

إجازة قصيرة وفقًا لمصادر استشهد بها منفذ أخبار الأعمال الروسي RBC ونقلتها سي إن إن، فإن عزل سوروفيكين يرجع إلى انتقاله إلى دور مختلف وسط القادة العسكريين الروس، ويذكر أنه حاليًا في إجازة قصيرة. وبالرغم من إقالته إلا أنّ تزال السيرة الذاتية الرسمية لسوروفيكين على موقع وزارة الدفاع الروسية، تسرده على أنه رئيس القوات الجوية الروسية. وتم تعيين سوروفيكين القائد العام للعمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا في أكتوبر الماضي. في يناير، أعيد تكليف المنصب إلى الجنرال فاليري جيراسيموف، رئيس هيئة الأركان العامة الروسية، وجعل سوروفيكين أحد نوابه الثلاثة. اقرأ المزيد

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