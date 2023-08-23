بوتين يقيل جنرالًا من منصبه عقب اختفائه بعد تمرد فاغنر

الجنرال هرمجدون
وأفادت وسائل إعلام رسمية، الأربعاء، نقلاً عن مصادر لم تسمها، حسبما نشرت سي إن إن في تقرير لها، أن الجنرال سيرجي سوروفيكين، الزعيم السابق لحملة موسكو العسكرية في أوكرانيا، أقيل من منصبه كرئيس للقوات الجوية الروسية.
ونقلت وكالة الإعلام الروسية اليوم الأربعاء، عن مصدر لم تذكر اسمه القول:" أُعفي القائد السابق للقوات الجوية الروسية سيرغي سوروفيكين من منصبه، وعُين الكولونيل جنرال فيكتور أفزالوف، رئيس أركان القوات الجوية قائما بأعمال قائد القوات الجوية مؤقتا".
سوروفيكين - المعروف في روسيا باسم "الجنرال هرمجدون" بسبب مزاعم وحشيته - لم يُشاهد علنًا منذ التمرد قصير الأمد الذي قاده رئيس مرتزقة فاغنر يفغيني بريغوجين في يونيو الماضي، مما أثار شائعات غير مؤكدة عن اعتقاله من جانب السلطات الروسية، وفقًا لما ذكرته سي إن إن في تقريرها.
كبار الشخصيات
وتشير الوثائق التي تمت مشاركتها حصريًا مع سي إن إن في يونيو حينها، إلى أن سوروفيكين كان من بين ما لا يقل عن 30 من كبار المسؤولين العسكريين ورجال المخابرات الروس، الذين كانوا أعضاء سريين ضمن كبار الشخصيات في فاغنر.
إجازة قصيرة
وفقًا لمصادر استشهد بها منفذ أخبار الأعمال الروسي RBC ونقلتها سي إن إن، فإن عزل سوروفيكين يرجع إلى انتقاله إلى دور مختلف وسط القادة العسكريين الروس، ويذكر أنه حاليًا في إجازة قصيرة.
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