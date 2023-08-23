مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11367 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 10.48 نقاط، ليقفل عند مستوى 11367.07 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 5.2 مليارات ريال.

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ووفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة 201 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 108 شركات ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 99 شركة على تراجع.

الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا

وكانت أسهم شركات سلامة، وثمار، وعلم، والباحة، والحمادي الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات المعذر ريت، وسينومي ريتيل، وأسواق المزرعة، والموارد، والمواساة الأكثر انخفاضاً في التعاملات.

حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و3.50%.

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الأكثر نشاطًا بالكمية والقيمة

فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، والباحة، وشمس، وأرامكو السعودية، ودار الأركان هي الأكثر نشاطاً بالكمية.

كما كانت أسهم شركات: أرامكو السعودية، وعلم، وشركة الاتصالات السعودية، وعذيب للاتصالات، وسابك هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

مؤشر الأسهم الموازية (نمو)

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 150.18 نقطة، ليقفل عند مستوى 23629.06 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 33.4 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون و 600 ألف سهم.

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