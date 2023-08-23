وزير الدولة للشؤون الخارجية يودع سفير سنغافورة بعد انتهاء فترة عمله بالمملكة

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية سنغافورة لدى المملكة ونج تشاو مينج، بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده لدى المملكة.

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وخلال اللقاء، ثمن الجبير، الجهود التي بذلها السفير وونغ تشاو مينغ في توثيق وتعزيز العلاقات بين البلدين.

حضر اللقاء، مدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ السفير خالد بن مساعد العنقري.

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