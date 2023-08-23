11مشروعا تعليمياً جديداً في الأحساء بتكلفة 91 مليون ريال

شهدت محافظة الأحساء، اليوم، تدشين 11 مشروعاً إنشائياً في قطاع التعليم بتكلفة بلغت 91 مليون ريال. وتضمنت المشروعات 15 مبنى مدرسياً جديداً، موزعة على مدن وقرى وهجر المحافظة، وذلك بحضور، الأمير سعود بن طلال بن بدر، محافظ الأحساء.

وصرح المدير التنفيذي للمكتب الإقليمي لشركة تطوير للمباني بالمنطقة الشرقية المهندس سعود الشيخ، بأنه تم إنشاء 3 مبان تعليمية بتكلفة 27 مليون ريال، وبطاقة استيعابية تزيد عن 1950 طالباً وطالبة وبفصول دراسية تصل إلى 65 فصلاً دراسياً، مزودة بمرافق تعليمية تضم مكتبة ومعملاً للحاسب الآلي ومقصفاً مدرسياً داخلياً.

4 مشاريع تعليمية

وأفاد بأن الشركة عملت على استكمال تنفيذ مشاريع المباني المتعثرة في المحافظة، ومنها إنشاء 4 مشاريع تعليمية في محافظة الأحساء بتكلفة إجمالية قدرها 33 مليون ريال، وبطاقة استيعابية تزيد عن 4020 طالباً وطالبة، بالإضافة إلى إنشاء مشروعين للطفولة المبكرة بتكلفة 24 مليون ريال، وبطاقة استيعابية تتجاوز 1200 طفل.

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