تغريم “فيفا” 150 ألف يورو في قضية “اللوائح الخاصة بالوكلاء”

فرضت محكمة ألمانية غرامة قيمتها 150 ألف يورو (163 ألف دولار) على الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ضمن قضية تتعلق باللوائح الخاصة بوكلاء كرة القدم.

وأفادت وكالة الأنباء الألمانية، أن محكمة جزئية في دورتموند قضت بتوقيع الغرامة لأنها تعتقد أن فيفا لا يزال ينتهك الحكم الصادر في مايو الماضي لصالح الوكلاء ضد قواعد فيفا.

وذكرت المحكمة أن الحكم الصادر في مايو لا يقتصر على الوكلاء الألمان، وأن فيفا على ما يبدو لا يزال يطالب الوكلاء بالامتثال للوائحه الجديدة، دون التفرقة بين ما إذا كانوا يعملون في ألمانيا أو في الاتحاد الأوروبي.

ودخلت اللوائح الجديدة لفيفا حيز التنفيذ في يناير الماضي بهدف فرض نظام انتقالات أكثر عدلاً وشفافية في كرة القدم، مع إلزام وكلاء اللاعبين بالحصول على ترخيص مع حظر التمثيل المتعدد لتجنب تضارب المصالح، ووضع حد أقصى لرسوم الوكلاء.

وبعد فترة انتقالية تستمر حتى الأول من أكتوبر المقبل، سيسمح فقط لوكلاء اللاعبين الذين يملكون رخصة، بالعمل في صناعة كرة القدم.

وفرضت محكمة دورتموند نفس الغرامة الإدارية (150 ألف يورو) على الاتحاد الألماني مطلع هذا العام في سياق مماثل.

وتمت إحالة اللوائح الخاصة بالاتحاد الألماني لكرة القدم لمحكمة العدل الأوروبية من جانب المحكمة الفيدرالية الألمانية بشأن ما إذا كان هناك انتهاك لقانون مكافحة الاحتكار.