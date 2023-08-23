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المنتخب السعودي لالتقاط الأوتاد يشارك غدًا في بطولة كأس العالم

23 أغسطس 2023 · < 1 minutes

يستعد المنتخب السعودي لالتقاط الأوتاد، الخميس، المشاركة في نهائيات كأس العالم لالتقاط الأوتاد.

تقام البطولة التي انطلقت اليوم وتستمر حتى 26 من الشهر الحالي، في جنوب أفريقيا، بمشاركة تسعة منتخبات.

وتأهلت المنتخبات إلى البطولة بعد تحقيق أعلى النتائج في 4 تصفيات أقيمت خلال الفترة الماضية شارك فيها 22 منتخباً.

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ويمثل المنتخب السعودي الفرسان راشد المري، ومهذل القحطاني، وعبدالوهاب عسيري، وحسن عسيري، ومشعل الشمري.

ويشرف على تدريب المنتخب المدرب مهند آل ريشان اليامي.