المنتخب السعودي لالتقاط الأوتاد يشارك غدًا في بطولة كأس العالم

يستعد المنتخب السعودي لالتقاط الأوتاد، الخميس، المشاركة في نهائيات كأس العالم لالتقاط الأوتاد.

تقام البطولة التي انطلقت اليوم وتستمر حتى 26 من الشهر الحالي، في جنوب أفريقيا، بمشاركة تسعة منتخبات.

جانب من تدريبات الاحماء لفرسان المنتخب السعودي لالتقاط الأوتاد قبل المشاركة غداً في بطولة نهائيات كأس العالم 2023م في جنوب أفريقيا .. pic.twitter.com/DtJ7H7wlgN — الاتحاد السعودي للفروسية (@SAEFederation) August 23, 2023

وتأهلت المنتخبات إلى البطولة بعد تحقيق أعلى النتائج في 4 تصفيات أقيمت خلال الفترة الماضية شارك فيها 22 منتخباً.

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ويمثل المنتخب السعودي الفرسان راشد المري، ومهذل القحطاني، وعبدالوهاب عسيري، وحسن عسيري، ومشعل الشمري.

ويشرف على تدريب المنتخب المدرب مهند آل ريشان اليامي.