مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تستضيف المسنين لمشاهدة وثائقي”آخر البدو”

نظّمت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في الرياض عرضًا خاصًا لفيلم “آخر البدو”، اليوم الأربعاء، بحضور عدد من المسنين، وفئات عمرية مختلفة.

ويتناول الفيلم قصصًا مشوقة، ويسرد التجارب اليومية لآخر المتمسكين بنمط الحياة البدوية في الجزيرة العربية، وسبب تمسكهم بحياة البداوة، وتفاصيل الصحراء، عبر لقاءات متنوعة.حيث يلقي الضوء على حياة البدو في الدهناء والصمان والربع الخالي وصحراء بيشة، مستعرضًا الأسباب التي أدت إلى تفضيلهم البداوة على الحياة في المدن، والتمسك بالمعيشة في الصحراء وسماتها الطبيعية الهادئة.

إشادة من النقاد والمثقفين

وحاز الفيلم الذي أنتجته المكتبة عند عرضه على إشادات كثيرة من قبل الجمهور والنقاد والمثقفين، الذين وصفوا القيم التي عبر عنها بالرائعة، وخاصة قيم الصبر وعشق الإنسان البدوي للإبل والأرض والخيمة، وارتباط السعودي بالصحراء برغم كل ما شهدته المملكة من نهضة عمرانية واقتصادية وثقافية وفي مختلف مجالات الحياة.

اقرأ أيضًا:

الديوان الملكي: وفاة الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز بن عبدالله