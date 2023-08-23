إعلام روسي: مقتل قائد فاغنر إثر تحطم طائرة خاصة شمال موسكو

أفادت وسائل إعلام روسية بمقتل قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين، إثر حادث تحطم طائرة خاصة مملوكة له شمال العاصمة الروسية موسكو.

وكانت وكالة "تاس" الروسية الرسمية، قد أفادت في وقت سابق اليوم الأربعاء، أن 10 أشخاص لقوا حتفهم بعد سقوط طائرة خاصة في منطقة تفير شمالي موسكو.

وأضافت الوكالة أن قائد مجموعة فاغنر العسكرية الروسية يفغيني بريغوجين "قد يكون بين الركاب على متن الطائرة"، بحسب ما أوردت "رويترز".

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فيما أكدت هيئة الطيران المدني الروسية أن بريغوجين "كان من بين الركاب".

وأفادت السلطات بأن الركاب الـ10 هم كل من كان على متن الطائرة، بمن فيهم 7 ركاب و3 أفراد من الطاقم.