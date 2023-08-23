رسميًا.. مانشستر سيتي يعلن تجديد عقد بيرناردو سيلفا حتى عام 2026

أعلن نادي مانشستر سيتي، الأربعاء، تجديد عقد لاعبه البرتغالي برناردو سيلفا حتى عام 2026.

وقال مانشستر سيتي عبر موقعه الرسمي: "انضم لاعب خط الوسط البرتغالي إلى السيتي في صيف 2017 وقد ساهم بشكل كبير في نجاحنا الأخير.

هو مستمر معنا لثلاث سنوات جديدة 🩵#السيتي pic.twitter.com/pkC9IpfZur — مانشستر سيتي (@Cityarabia) August 23, 2023

وأضاف: "مع 308 مباراة حتى الآن، فاز برناردو بخمسة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأسين للاتحاد الإنجليزي، وأربعة كؤوس رابطة، ولقبين للدرع الخيرية، ودوري أبطال أوروبا".

وتابع: "لقد سجل أيضًا 55 هدفًا، أبرزها تسجيل الهدفين الافتتاحيين في الفوز 4-0 على ريال مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في طريقه إلى نجاح الموسم الماضي".

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وعبر برناردو سيلفا عن سعادته بتجديد عقده، مؤكدًا تطلعه لكتابة التاريخ مع مانشستر سيتي.

وكانت فرق الهلال السعودي، برشلونة الإسباني، وباريس سان جيرمان الفرنسي، قد أبدت اهتمامًا بالتعاقد مع برناردو سيلفا هذا الصيف.