الهلال ينافس النصر والأهلي على ضم متعب الحربي

كشفت تقارير صحفية عن فتح أندية الهلال والنصر والأهلي، المفاوضات مع متعب الحربي لاعب نادي الشباب والمنتخب الوطني، للظفر بخدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط" فإن أندية الهلال والنصر والأهلي فتحت باب المفاوضات الرسمية مع اللاعب.

وأضافت الصحيفة، أن "الأهلي تقدم بعرض رسمي لنادي الشباب بمبلغ عشرين مليون ريال (رسوم انتقال وراتب سنوي يفوق ما يحصل عليه اللاعب في الشباب)، لكن هذا العرض قوبل بالرفض من إدارة نادي الشباب".

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ويعد الحربي من أبرز اللاعبين السعوديين في مركز الظهير الأيسر، وسبق له تمثيل المنتخب الوطني الأول، وقدّم مستويات مميزة مع الشباب في الفترة الماضية.

ويعد الحربي في حالة خروجه هذا الصيف ثاني أبرز اللاعبين الذين يغادرون النادي بعد انتقال حسان تمبكتي لصالح نادي الهلال.