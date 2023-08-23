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شد عضلي يبعد موسيالا عن بايرن وشكوك حول لحاقه بالمنتخب الألماني

23 أغسطس 2023 · < 1 minutes

أكد الجهاز الطبي بنادي بايرن ميونخ الألماني، غياب جمال موسيالا، لاعب وسط الفريق، في الوقت الحالي بعد تعرضه لشد عضلي في أوتار الركبة اليسرى خلال التدريبات.

وسيغيب موسيالا عن مباراة أوجسبورج يوم الأحد المقبل في الدوري الألماني (بوندسليجا).

كما قد يمتد غيابه إلى مباريات المنتخب الألماني الودية الشهر المقبل، في الوقت الذي سيعلن فيه المدرب هانسي فليك عن قائمة الفريق يوم الخميس المقبل.

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وغاب الفرنسي بنيامين بافارد عن التدريبات لمرضه، في الوقت الذي ارتبط فيه بشدة، حسب وسائل الإعلام، بالانتقال إلى إنتر ميلان الإيطالي.