شد عضلي يبعد موسيالا عن بايرن وشكوك حول لحاقه بالمنتخب الألماني

أكد الجهاز الطبي بنادي بايرن ميونخ الألماني، غياب جمال موسيالا، لاعب وسط الفريق، في الوقت الحالي بعد تعرضه لشد عضلي في أوتار الركبة اليسرى خلال التدريبات.

ℹ️ سيغيب جمال موسيالا الفترة المقبلة بعد تعرضه للإصابة خلال التدريبات، كما يعاني بافار من وعكة صحية. #البايرن pic.twitter.com/AqNBMbWVbZ — بايرن ميونخ (@FCBayernAr) August 23, 2023

وسيغيب موسيالا عن مباراة أوجسبورج يوم الأحد المقبل في الدوري الألماني (بوندسليجا).

كما قد يمتد غيابه إلى مباريات المنتخب الألماني الودية الشهر المقبل، في الوقت الذي سيعلن فيه المدرب هانسي فليك عن قائمة الفريق يوم الخميس المقبل.

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وغاب الفرنسي بنيامين بافارد عن التدريبات لمرضه، في الوقت الذي ارتبط فيه بشدة، حسب وسائل الإعلام، بالانتقال إلى إنتر ميلان الإيطالي.