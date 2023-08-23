كولو مواني بقائمة آينتراخت لمباراة دوري المؤتمر رغم عرض باريس سان جيرمان

تواجد راندال كولو مواني، مهاجم آينتراخت فرانكفورت الألماني، برفقة الفريق لخوض المباراة المقررة أمام مضيفه ليفسكي صوفيا البلغاري، رغم ما ذكرته تقارير حول تلقيه عرض من باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويحل آينتراخت ضيفًا على ليفسكي صوفيا، غدًا الخميس، في ذهاب دور تحديد المتأهل لمجموعات بطولة دوري المؤتمر الأوروبي في الموسم الجديد.

وقال دينو توبمولر المدير الفني لفريق آينتراخت فرانكفورت،الأربعاء، قبيل السفر إلى بلغاريا :"هو معنا وأتوقع أن يكون معنا غدا".

وقال ماركوس كروش مدير الكرة في آينتراخت، يوم الأحد الماضي، إن النادي تلقى عرضا للحصول على خدمات كولو مواني.

ولم يكشف كروش عن اسم النادي المتقدم بالعرض، لكن وسائل إعلام فرنسية كانت قد ذكرت يوم السبت الماضي أن باريس سان جيرمان الفرنسي يعتزم تقديم عرض قيمته 70 مليون يورو لضم كولو مواني.

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لكن تردد أن آينتراخت فرانكفورت يرغب في الحصول على 100 مليون يورو على الأقل نظير الاستغناء عن المهاجم الفرنسي، الذي انضم إلى الفريق في 2022 ويستمر عقده حتى عام 2027.