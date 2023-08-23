لابورت يُودع جماهير مانشستر سيتي بعد توقيعه للنصر

أعلن الإسباني إيميرك لابورت، الأربعاء، رحيله رسميًا عن صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي، تمهيدًا لانتقاله إلى صفوف النصر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكتب لابورت عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "جمهور السيتي.. أردت اليوم أن أشارككم قصة".

وأضاف: "قصتي استمرت لمدة 5 سنوات ونصف السنة. إنها رائعة.. تتضمن الكثير من الذكريات التي سأحتفظ بها إلى الأبد بالقرب من قلبي".

وتابع: "من السهل دائمًا التفكير في الأشياء الجيدة: الألقاب، الانتصارات، الأهداف، التدخلات والمعارك الكبيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنني سأتذكر أيضًا الأشياء السيئة؛ الإصابات، الإقصاء، الهزائم والأخطاء التي ربما ارتكبتها".

وواصل: "من الجوائز إلى النكسات، ومن الانتصارات إلى الإصابات، كان كل ذلك جزءًا من رحلتي، وأنا ممتن تمامًا لكل لحظة جعلتني ما أنا عليه اليوم".

وأكمل: "أريد أن أشكر كل من جعل هذه الرحلة ممكنة؛ مجلس الإدارة، المدربين، جميع الموظفين، كل زملائي في الفريق الذين شاركت معهم غرفة الملابس وبالطبع أنتم جميعًا".

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وأردف: "لقد كان شرفًا وسرورًا أن أرتدي هذه الألوان، وآمل أن تتذكروني بطريقة جيدة".

واختتم: "أشكركم مرة أخرى على كل شيء. أتمنى لكم حظًا سعيدًا في المستقبل، وسأراقبكم دائمًا يا رفاق حتى نلتقي مرة أخرى".

ونجح نادي النصر، الأربعاء، في الحصول على توقيع لابورت، لضمه خلال الانتقالات الصيفية الحالية.