وكالة الطيران الروسية تؤكد رسمياً مقتل زعيم فاغنر ونائبه بتحطم الطائرة

نشرت وكالة الطيران الروسية، رسميا أسماء قائد قوات فاغنر يفغيني بريغوجين، ومؤسس قوات فاغنر ديمتري أوتكين، من بين ضحايا الطائرة التي سقطت مساء الأربعاء.

ومن جانبها ذكرت قناة يفغيني بريغوجين على تطبيق تيليجرام، إن طائرة رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة، التي أشارت تقارير إلى أنه لقي حتفه لدى تحطمهما، تم إسقاطها في سماء روسيا، في ضربة موجهة.

جو بايدن لا يعرف ما الذي حدث

وأوضحت قناة "غراي زون" على تليجرام، أن دفاعات مضادة للطائرات أسقطت الطائرة فوق منطقة تفير، لكنها ألقت بظلال شك على مقتل يفغيني بريغوجين من عدمه.

وفي الشأن نفسه، قال الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء، إنه لا يعرف ما الذي حدث لزعيم مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة يفغيني بريغوجين، ولكنه "ليس متفاجئاً بالتقارير".

وأضاف: "لا توجد أشياء كثيرة تحدث في روسيا من دون أن يكون (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين ورائها".

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