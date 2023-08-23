اليوم.. انطلاق الجولة الثالثة من منافسات دوري روشن بخمس مواجهات

تنطلق اليوم الخميس منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن"، بخمس مواجهات.

المواجهة الأولى على ملعب الأمير عبدالعزيز بن جلوي بحائل يستضيف الطائي صاحب المركز الـ 11 نظيره الوحدة التاسع.

ويسعى الطائي صاحب النقاط الثلاث إلى الفوز والتقدم في جدول الترتيب وتعويض خسارته من الاتحاد 2-0, بينما الوحدة المنتشي يأمل مواصلة عروضه المميزة بعد فوزه المثير على الشباب 3-1 في الجولة السابقة.

الإثارة مستمرة في دورينا 🤩 الجولة الثالثة تنطلق غدًا بـ5️⃣ مواجهات ⚽️#دوري_روشن_السعودي | #yallaRSL pic.twitter.com/9rqZbhJusR — دوري روشن السعودي (@SPL) August 23, 2023

الاتحاد يدافع عن صدارته

يدافع الاتحاد بطل الموسم الماضي عن صدارته عندما يحل ضيفاً ثقيلاً على الرياض على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، إذ حقق الاتحاد الفوز في مباراتيه على الرائد ثم الطائي ليتصدر الترتيب بفارق الأهداف بـ 6 نقاط بالتساوي مع الأهلي والاتفاق.

ويطمح الاتحاد في تجاوز الرياض والعودة بالعلامة الكاملة للمحافظة على صدارته, في المقابل يحتل الرياض المركز الثامن برصيد 4 نقاط، بعد فوزه على الوحدة وتعادله مع ضمك.

الأهلي يضع النقاط الثلاث هدفًا له

ويضع الأهلي النقاط الثلاث هدفاً له عندما يستضيف الأخدود على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة، بعد ظهوره المميز في مباراتيه السابقتين، ونجاحه في تسجيل فوزين متتاليين، وضعته ثاني الترتيب بـ 6 نقاط بفارق الأهداف عن الاتحاد المتصدر.

ويتطلع الأهلي إلى تحقيق فوزه الثالث توالياً، لاسيما في ظل تكامل صفوفه التي تشهد عودة هدافه البرازيلي روبرتو فيرمينو بعد تعافيه من الإصابة، ومشاركة المدافع الجديد التركي ميريح ديميرال.

وبعد الأداء الجيد في مباراته الأولى أمام الشباب التي فرض فيها التعادل على مضيفه، يحاول الأخدود صاحب المركز 14 أن يغادر مركزه المتأخر ويخرج بنتيجة إيجابية أمام الأهلي بعد تعرضه للخسارة بالثلاثة على ملعبه أمام الفتح.

الهلال يأمل في استعادة توازنه

يأمل الهلال في استعادة توازنه، عندما يواجه مضيفه الرائد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، في مباراة يتفوق خلالها الهلال على الورق عطفاً على الفوارق الفنية الكبيرة بينه وبين منافسه.

ويقبع الرائد في المركز الأخير بلا نقاط, بعد تلقيه خسارتين أمام الاتحاد 0-3، وأبها في الجولة الثانية 0-1، فيما يحتل الهلال المركز الرابع برصيد 4 نقاط، بعد فوزه على أبها 3-1، وتعادله مع الفيحاء 1-1.

ومن المتوقع أن تشهد صفوف الرائد مشاركة لاعبه الجديد النروجي ماتياس نورمان، وكذلك المغربيين محمد فوزير وكريم البركاوي بعد تعافيهما من الإصابة.

في المقابل، يسعى الهلال إلى تجاوز تعثره بالتعادل أمام الفيحاء والعودة بالنقاط الثلاث, ويتوقع أن يشارك المهاجم الصربي الكسندر ميتروفيتش والحارس المغربي ياسين بونو في المباراة.

الاتفاق يستهدف ثلاث نقاط جديدة

ويستهدف الاتفاق ثلاث نقاط جديدة، عندما يواجه جاره الخليج، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام, إذ يحتل الاتفاق المركز الثالث بـ 6 نقاط وبفارق الأهداف عن المتصدر ووصيفه.

فيما يحتل الخليج المركز السادس عشر بدون نقاط.

وتعد بداية الاتفاق مثالية بقيادة مدربه الإنجليزي ستيفن جيرارد، حيث حقق فوزين متتالين، على حساب النصر والحزم، ويطمح في تجاوز جاره وإضافة ثلاث نقاط جديدة تبقيه ضمن أندية الصدارة.

ومن المنتظر أن تشهد صفوف الخليج الظهور الأول للمهاجم المصري محمد شريف الذي تم التعاقد معه مؤخراً.

الفيحاء يبحث عن مواصلة تألقه

وتستكمل الجولة الجمعة بمواجهة الفيحاء مع الحزم على ملعب مدينة المجمعة الرياضية, حيث يبحث الفيحاء عن مواصلة تألقه بعد تعادله المثير أمام الهلال 1-1, ليرفع رصيده إلى 4 نقاط وضعته في الترتيب السادس, بينما يقبع الحزم في المركز الـ17 بدون نقاط.

وفي مواجهة أخرى على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض يسعى الشباب إلى مداواة جراحه على حساب ضيفه ضمك, بعد خسارته المفاجئة أمام الوحدة 3-1, بينما يحاول ضمك صاحب النقطة الوحيدة في المركز الـ12 الخروج بنتيجة إيجابية.

اقرأ أيضا:

بنزيما يتفوق على كل لاعبي كأس الملك سلمان للأندية

وعلى ملعب نادي التعاون في بريدة يلتقي أبها مضيفه التعاون, ويدخل التعاون اللقاء برصيد 4 نقاط حصدها بعد تعادله في الجولة الأولى مع الفتح 1-1 وفوزه في الثانية على النصر 2-1, بينما يسعى أبها الذي خسر في الجولة الأولى من الهلال 3-1 إلى زيادة رصيده النقطي بعد فوزه على الرائد بنتيجة 1-0 في الجولة الماضية.

النصر يأمل في تحقيق فوزه الأول

وبنشوة التأهل لدور المجموعات في دوري أبطال آسيا، يأمل النصر في تحقيق فوزه الأول في الدوري، عندما يحل ضيفاً على الفتح في مباراة صعبة على الفريقين، يحتضنها ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء في ختام الجولة.

ويحتل الفتح المركز الخامس برصيد 4 نقاط، بعد التعادل مع التعاون ثم الفوز على الأخدود، بينما يحتل النصر المركز الخامس عشر بدون نقاط، بعد تلقيه خسارتين أمام الاتفاق ثم التعاون.