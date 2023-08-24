الكويت يصطدم بالوحدات.. نتائج قرعة دور المجموعات من كأس الاتحاد الآسيوي

أجريت صباح اليوم الخميس قرعة دور المجموعات في كأس الاتحاد الآسيوي 2023-2024، حيث أسفرت عن مواجهات قوية ومثيرة.

وأوقعت القرعة الكويت الكويتي الفائز بلقب البطولة 3 مرات من قبل، ضمن المجموعة الثانية القوية، والتي تضم إلى جانبه كل من الوحدات الأردني والكهرباء العراق والاتحاد الأهلي حلب السوري بطل نسخة عام 2010.

ويلعب العهد اللبناني بطل عام 2019 في المجموعة الأولى بمواجهة الفتوة السوري وجبل المكبر الفلسطيني والنهضة العماني.

في حين ضمت المجموعة الثالثة كل من الزوراء العراق والرفاع البحريني والنجمة اللبناني والعربي الكويتي.

وتضم النسخة 19 من كأس الاتحاد الآسيوي، وهي أول نسخة تقام بنظام من الخريف إلى الربيع، 36 نادياً من مناطق الاتحاد الآسيوي الخمس عبر تسع مجموعات، ومن المقرر أن تقام منافسات البطولة بين سبتمبر 2023 ومايو 2024.

وتشهد هذه النسخة تواجد الأندية الأسترالية للمرة الأولى في تاريخ كأس الاتحاد الآسيوي، حيث تتمثل أستراليا بفريقي ماكارثور وسنترال كوست مارينرز.

ويلعب ماكارثور في المجموعة السادسة الخاصة بمنطقة آسيان إلى جانب دايناميك هيرب سيبو الفلبيني وشان يونايتد من ميانمار وفنوم بينه كراون من كمبوديا، في حين جاء سنترال كوست مارينرز بالمجموعة السابعة في مواجهة تيرينغانو الماليزي وبالي يونايتد الإندونيسي وستاليون لاغونا الفلبيني.

ويتأهل الحاصل على المركز الأول في كل مجموعة إلى جانب أفضل فريق حاصل على المركز الثاني إلى قبل نهائي منطقة الغرب، وينطبق ذات الأمر على منطقة آسيان، وبحيث يتأهل الفريقين الفائزين في قبل النهائي للمنافسة بالمباراة النهائية لكل منطقة.

وينتقل بطل منطقة آسيان للمنافسة في الدور قبل النهائي للمناطق، وبحيث ينضم إليه أصحاب المركز الأول في المجموعات الرابعة (الجنوب) والخامسة (الوسط) والتاسعة (الشرق).

ويجري سحب قرعة من أجل تحديد مواجهتي قبل نهائي المناطق، على أن يتقابل الفريقين الفائزين في نهائي المناطق، من أجل تحديد الفريق المتأهل لمواجهة الفائز بنهائي منطقة الغرب، وذلك في نهائي كأس الاتحاد الآسيوي 2023-2024 الذي يقام يوم 5 مايو 2024.

نتائج قرعة دور المجموعات في كأس الاتحاد الآسيوي 2023-2024 كاملة:

غرب آسيا

- المجموعة الأولى: العهد (لبنان)، الفتوة (سوريا)، جبل المكبر (فلسطين)، النهضة (عمان).

- المجموعة الثانية: الوحدات (الأردن)، الكويت (الكويت)، الكهرباء (العراق)، الاتحاد الأهلي حلب (سوريا).

- المجموعة الثالثة: الزوراء (العراق)، الرفاع (البحرين)، النجمة (لبنان)، العربي (الكويت).

جنوب آسيا

- المجموعة الرابعة: أوديشا (الهند)، باشوندارا كينغز (بنغلادش)، مازيا سبورتس (المالديف)، موهون باغان سوبر جاينت (الهند).

وسط آسيا

- المجموعة الخامسة: رافشان (طاجيكستان)، التين عسير (تركمانستان)، أبدش عطا (قرغيزستان)، ميرو (تركمانستان).

آسيان

- المجموعة السادسة: دايناميك هيرب سيبو (الفلبين)، ماكارثور (أستراليا)، شان يونايتد (ميانمار)، فنوم بينه كراون (كمبوديا).

- المجموعة السابعة: تيرينغانو (ماليزيا)، بالي يونايتد (إندونيسيا)، ستاليون لاغونا (الفلبين)، سنترال كوست مارينرز (أستراليا).

- المجموعة الثامنة: هايفونغ (فيتنام)، هوغانغ يونايتد (سنغافورة)، صباح (ماليزيا)، ماكاسار (إندونيسيا).

شرق آسيا

- المجموعة التاسعة: سي بي كي (الصين تايبيه)، تاينان سيتي (الصين تايبيه)، أولان باتار (منغوليا)، تايتشيونغ فوتورو (الصين تايبيه).