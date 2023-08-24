الصين تعارض قرار اليابان تصريف مياه “فوكوشيما” النووية

أعلنت الصين معارضتها الشديدة لقرار اليابان البدء في تصريف المياه المعالجة المشعة من محطة فوكوشيما النووية في المحيط الهادئ.

اقرأ أيضًا.. اليابان: تحضيرات أخيرة لتصريف مياه “فوكوشيما” النووية

وقالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، إن التخلص من المياه الملوثة يُعد قضية رئيسية تتعلق بالسلامة النووية ولها آثار عابرة للحدود، وإن المسألة ليست بأي حال من الأحوال تخص اليابان وحدها.

أضافت الصين أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية البيئة البحرية وسلامة الغذاء والصحة العامة، كما استدعى نائب وزير الخارجية الصيني سفير اليابان لدى بكين للاحتجاج ضد هذه الخطوة.

وأشارت الخارجية الصينية إلى أن اليابان لم تثبت الدقة الحقيقية للبيانات المتعلقة بالمياه الملوثة أو اكتمال وفعالية برنامج المراقبة.